雲林縣政府在高鐵雲林站旁的台大醫院雲林分院虎尾院區設置快篩站，守住雲林防疫邊境。（張朝欣攝）

雲林縣長張麗善針對縣內確診本土個案已達6案，24日與台大醫院雲林分院合作，在虎尾院區設置全天型快篩站，張麗善強調虎尾院區位於高鐵雲林站旁，最近縣內確診個案都是從外縣市返回雲林者，因此將勸導返鄉鄉親下高鐵後先到虎尾院區快篩，藉由防疫邊境方式減少疫情擴散危機。

雲林縣目前針對確診個案集中區持續設置快篩站，繼23日在林內設置快篩站，24日西螺鎮大牛埔公園與虎尾鎮台大醫院雲林分院虎尾院區也分別設置快篩站，西螺鎮因傳出案3868、案4019父子確診，所以設置設快篩站篩檢200餘人，虎尾鎮則因是高鐵雲林站所在地，快篩站將肩負防疫邊境任務。

張麗善表示，疫情持續延燒，鄉親一定戴好口罩、減少移動，平日可透過電話、視訊表達對親友的關心，若非返鄉不可，從新北、台北、台中、彰化等熱區回來或有接觸史、旅遊史者，務必就近先到台大醫院雲林分院虎尾院區做快篩再回社區，保護自己也保護他人。

張麗善說，縣府25日會在東勢鄉設置快篩站，後續也會在元長、褒忠、崙背等地設置；感謝縣議員李明哲、前縣議員李佳芬贊助6000劑快篩劑，以及300D1區獅子會所有前會長捐助4000劑，加上之前廣和水產公司捐贈的5000劑，縣內篩檢量能充足，讓縣府得以成立快篩站，消除鄉親的疑慮恐慌。

台大雲林分院院長黃瑞仁指出，考量整體緊急醫療運作及兼顧防疫措施，台大醫院雲林分院虎尾院區自本月21日至6月1日，暫停急診收治病患，24日起開設常態性快速篩檢站，希望透過快篩方式，篩檢出可能受感染的鄉親，如果抗原反應陽性，會在現場進行核酸檢驗（PCR）採樣與風險評估等，協助縣府守住雲林防疫邊境。

(中時 )