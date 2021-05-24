屏東縣政府24日公布新冠肺炎新增3例確診者足跡，其中案號4740與屏縣確診首例3037及3869為牌友關係，使得牌桌傳播鏈再添一人，為避免造成可能的社區感染，縣府也請求國軍出動化學兵，在潮州鎮展開為期2天全鎮消毒，同時設立快篩站，希望阻絕任何傳播可能。

近日確診者足跡在網路上傳得沸沸揚揚，不少「網路」版本更是在社群傳遞，為此，屏東縣長潘孟安表示，公布確診者的關係圖與足跡，目的不是要大家去獵巫，而是去溯源、阻絕傳播鏈，因此不論是牌友或親友，就是要避免群聚造成社區感染，「在這防疫重要時刻，最不缺的就是網路柯南」。

潘也強調，防疫期間戴上口罩，但不能矇住我們的良知，網路獵巫不利防疫，他進一步說明，確診者足跡中的私家場域，有去過、沒公布，不代表沒去消毒，而是已經掌握接觸對象，加上隱私考量，因此網友私下猜測、亂傳，反而不利疫調，沒人愛染病，應該可以更多關懷與鼓勵。

(中時 )