案4742足跡。（高市衛生局提供／袁庭堯高雄傳真）

案4743足跡。（高市衛生局提供／袁庭堯高雄傳真）

案4744足跡。（高市衛生局提供／袁庭堯高雄傳真）

案4826足跡。（高市衛生局提供／袁庭堯高雄傳真）

高市府針對疫情提出多種紓困方案。（高市衛生局提供／袁庭堯高雄傳真）

高雄24日新增5名肺炎確診案例，感染源全都來自屏東潮州的群聚感染案，市府正擴大匡列、做完整疫調。陳其邁針對疫情衝擊公布最新紓困方案，他也建議中央流行疫情指揮中心、延後三級警戒2週。

衛生局表示，高市5例確診者感染源都來自屏東潮州指標個案（案3037），最小3歲（案4741），主要照顧者爺爺（案4742）奶奶（案4742）和案3037是牌友，與案3037在其可傳染期內頻繁往來，也造成另兩個家人（案4744、案4826）感染。

案4742為50多歲男子，23日確診，14至20日足跡都在大寮區，21日到過前鎮區好市多中華店，匡列11人。案4743為50多歲女子，14至21日曾到過大寮、鳳山、前鎮區，匡列15人。

案4744為20多歲男子，與案4742、4743同住，17至21日曾到苓雅、鳳山、前鎮區，有多次餐飲消費記錄及便利商店足跡，匡列41人。案4826為20多歲女子，與案4744同住，23日確診，21日到過前鎮區好市多中華店，匡列29人。

漢神巨蛋櫃姐（案3459）染疫一案源頭仍不明，但目前三圈篩檢結果均為陰性，有查到部分顧客有雙北旅遊史，仍在深入追查中。陳其邁強調，該櫃姐CT值30，傳染力其實不高，市民可放心。至於串門子海鮮串燒餐廳群聚案，所有匡列者全數採檢結果均為陰性。

陳其邁也重申，高市目前提供有雙北旅遊史且有症狀者、串門子海鮮串燒餐廳相關接觸者、15日後曾到過漢神巨蛋百貨8樓者快篩服務，符合資格者請盡快到23家醫院快篩站檢測。

陳其邁強調，專家會議結論，醫院還是抗疫最堅強堡壘，要加強醫院防護量能。目前把所有醫院量能下調，增加應變空間。以高雄市目前的配置，萬一某一家醫院發生群聚感染，其他三家還能支援。

高雄長庚胸腔內科教授林孟志表示，醫院民生附設部門，除了餐飲、便利商店、衛生醫療用品外，美容、理容等不相關的商店均關閉。醫院看護工應全面快篩，陽性就進入通報流程，快篩需在12天內完成。也呼籲看護工需固定醫院、病房、不得跨機構、跨病房工作。

針對疫情影響百業，陳其邁也公布市府最新紓困措施如下：設置紓困專線、齊心防疫2.0專案貸款、青創貸款還款展延及利息補貼、市有產業園區規費減半租金緩繳、市有地租金減免、公有市場攤商規費減半、安心就業計畫、（線上）職訓津貼補助、勞工失業生活及其子女就學補助、稅捐緩繳減（免）、市府場館規範減緩繳、農漁業多元行銷及補助。

高市染疫者治療情況，目前有44人住院，沒有重症，其中6人無症狀。

(中時 )