國內疫情快速升溫，全國全面提升快篩能量，半導體設備研發與服務廠漢民科技旗下轉轉投資的安肽生醫，成功開發了新冠抗原檢測小型分析儀，兩家公司24日更捐贈試劑予新竹馬偕醫院第1線的醫療從業人員，協助抗疫。

漢民科技指出，2020年面對COVID-19衝擊全球，旗下轉投資的安肽生醫決定撥出研發資源，協助台灣廠商開發抗原快篩檢驗試劑。由於該公司已自行設計建構人類抗體庫，因此能快速開發SARS-CoV-2病毒抗原的專一性抗體，提供前期快篩試劑開發所需的抗體，給合作夥伴開發快篩試劑。

在漢民科技協助下，安肽生醫去年與保生國際生醫結盟，由安肽負責開發COVID-19病毒核蛋白（Nucleocapsid protein）與棘突蛋白（spike protein）高專一性抗體設計，提供保生國際開發病毒抗原快篩檢測機台。而保生國際已成功開發出新冠病毒抗原檢測小型分析儀，今年5月12日獲得台灣TFDA的認證，並於今天正式對外發表。

安肽董事長沈三泰表示，過去在染疫人數少時，主要是利用PCR檢測病毒的基因。PCR檢驗精確，只可惜加上檢體運送等約需費時2日。

疫情升溫後，染疫人數大增，包括台北、新北市府與各地區醫院，開始大量使用抗原快篩檢驗試劑，要在15分鐘內，快速找出隱藏的感染源。

但由於抗原快篩試劑仍不免出現偽陽性，因此，抗原試劑並不能取代PCR，不過目前世界各國都在利用快篩檢驗方式，針對具傳染力的帶原者，與非具傳染力的人員作有效分流，可降低寶貴醫療資源的負荷，目前保生國際開發的檢測分析儀，1次可以檢驗3份檢體。

為協助抗疫，快速檢測出染疫樣體，漢民科技將捐贈1批抗原快篩試劑予新竹馬偕醫院，幫助第1線的醫療與工作人員，能夠快速應變，漢民同時也將洽詢地方醫療機構，了解實際需求後再統計與發送，希望對台灣抗疫，並對第1線醫護與工作人員盡心力。

(中時 )