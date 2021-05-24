金門縣府23日公告自24日起規定入境鄉親和旅客須持3天內核酸陰性證明，若無法提供則於機場接受快速篩檢，但衛福部隨後在深夜發布新聞稿表示，此舉違反《傳染病防治法》等相關法律規定，今早已要求移除。對此，資深媒體人趙少康質疑，金門超前部署，衛福部長陳時中還在耍官威，官僚心態展露無遺。

趙少康24日臉書貼文聲援金門縣府，他表示，縣政府昨天(23日)當機立斷，抵達金門一律必須提供3天內的檢驗陰性報告或在機場當場快篩，避免金門零確診淪陷。對地方政府超前部署作為，陳時中不檢討自己防疫不利導致全民受害的罪過，居然還在半夜發新聞稿撤銷金門縣的行政命令，中央公信力盡失的此時還想耍官威，金門要加嚴篩檢保護自己有什麼錯？

陳時中自己不做廣篩、快篩，把台灣搞得疫情爆發還不准金門做，難道一定要金門也出現破口才算「同島一命」?

趙少康強調，離島醫療資源原就遠落後本島，衛福部金門醫院的負壓隔離病床只有4床，根本承受不起病毒入侵金門的風險，如金門也爆發社區感染，已經自顧不暇的指揮中心更遠水救不了近火，苦果還是要離島政府以及民眾自己吞。

對於衛福部要求金門「正式提出計畫報請指揮官辦理」，趙少康更痛批，此舉官僚心態展露無遺，防疫視同作戰，將在外，君命有所不受，更何況是「公文跑得比病毒慢」的陳時中。可以預見，一旦離島疫情一發不可收拾，中央只會兩手一攤「授權地方處理」。

趙少康直言，疫情蔓延至今，明顯看出中央已經無力處理，對照指揮中心「念經式的報確診數字」，民眾更關注雙北市長的防疫記者會，指令明確、分析精準，更不忘鼓舞人心。陳時中快「放權」讓地方政府好好做事吧，人命關天，不要再耍官威。

金門超前部署，陳時中還在耍官威 台灣新冠疫情擴散，金門縣政府昨天當機立斷，抵達金門一律必須提供3天內的檢驗陰性報告或在機場當場快篩，避免金門零確診淪陷。對地方政府超前部署作為，指揮官陳時中不檢討自己防疫不利導致全民受害的罪過，居然還在半夜... 由趙少康發佈於 2021年5月23日 星期日

(中時新聞網)