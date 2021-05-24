台聚(1304)今日舉辦法人說明會，首季獲利相較去年同期大增4.7倍，展望今年，台聚看好太陽能市場長期展望樂觀，下半年供需變化須密切觀察，另外，防疫口罩等衛材需求估計仍將維持，但爆發性、價格應該沒有去年如此強勁。

台聚第一季營收161.94億元、年增加42.6%，稅後純益約12.4億元，較去年年大增4.7倍，每股獲利1.16元，單季毛利率為28%，相較去年同期大幅增長12個百分點，總計第一季銷售6萬8188噸，相較去年同期多出逾1萬噸。

發言人吳銘宗表示，第一季EVA銷售延續2020第四季動能，農曆春節前價格短暫轉弱，但因日本地震及德州冰風暴影響供給，春節後價格再度大漲，農曆年後PV需求轉弱，由於多晶矽、玻璃及EVA等原物料持續大漲，導致模組廠虧損，進而抵制下單，欲迫使上游降價，封裝膜廠降產因應，減少PV原料需求，另外，受德州冰風暴影響，發泡原料短缺，品牌鞋廠面臨斷料，求助台聚支援，發泡料銷售量較去年同期大幅增加，台聚第一季EVA銷售量年增加16%。

LDPE/HDPE/LLDPE部分，吳銘宗表示，第一季因為遠洋貨船期不確定，德州冰風暴影導致北美PE供應緊俏，中東優先支援歐洲，亞洲PE缺貨，春節後PE行情大漲，以各品項來說，HDPE內外銷市場銷售均增加，第一季銷售量年增加25%；LLDPE以銷售固定客戶為主，維持以價制量，第一季銷售量年增加24%；LDPE則維持既有客戶為主，請亞聚(1308)代工生產，第一季銷售量年減少19%，主要是因為亞聚第一季有生產線停工所致。

展望2021年，台聚認為，部分地區疫情再起及產油國動態等眾多變數，市場多對2021年油價保守看待，預估油價較去年穩定；乙烯原料方面，2021年上半年受美國寒害及各地裂解廠檢修影響全球供應量，下半年大陸地區為主的新增乙烯產能將陸續進入市場，預估乙烯供應量將逐步穩定。

台聚看好太陽能市場長期展望樂觀，惟仍須觀察短期需求變化，第一季實際裝機進度落後，市場擔憂下半年PV級EVA恐重演去年下半年缺料情況，已有客戶開始提前布局，但對大陸EVA新增產能將陸續投產，下半年供需變化須密切觀察，另外，新冠肺炎疫情對全球經濟影響仍在，防疫口罩等衛材需求估計仍將維持，密切注意下游客戶需求。

談到防疫商機，發言人吳銘宗表示，2021年疫情已經一年了，預計今年對LDPE貢獻沒有這麼大，主要是去年貢獻主力是口罩需求，加上搶貨關係價錢也好，今年需求還在，但不至於會出現去年那樣的好行情。

此外，台聚也將持續推廣高性能之EVA產品，並進一步提升HD產品品質，開拓高端市場客群；PE部分，因為台聚產能較小，故積極執行差異化，目前約有40%的產品是具有差異化優勢的。

(時報資訊)