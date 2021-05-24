祺驊(1593)產能利用率維持高檔水準，法人預期業績將較首季更上一層樓，2021年在磁控產品受惠家用健身器材維持成長，及商用健身器材用的發電機營運開始復甦，營運將維持成長趨勢。

Peloton在2020年12月宣布收購美國第五大商用健身器材商 Precor，藉此布局美國的生產基地。祺驊2017~2019年營收比重約有10~15%來自Precor。祺驊已出貨划船機的零組件-磁控發電機供應國際大廠H客戶，在磁控發電機品質與產品有完整度，Peloton下一代產品--划船機，祺驊成為供應商，將成為業績的新動能來源。

祺驊是健身器材上游，各健身器材大廠的主要供應鏈，目前健身家用市場熱絡，而商用市場也在歐美疫情趨緩，市場漸回到常軌，今年商用健身器材的營運表現可望好過去年。

祺驊2021年，以家用健身器材為主的磁控產品，受惠新客戶與原有客戶持續成長帶動下，磁控產品營收年成長可望超過25%以上，在發電機方面，部分國外商用客戶訂單開始回溫情況下，營收年成長也可望逾25%。

祺驊2021年在磁控產品受惠家用健身器材維持成長，及商用健身器材用的發電機營運開始復甦，法人預估，祺驊2021年全年度營收年增可望挑戰3成左右，稅後盈餘年成長將挑戰2成以上。

(時報資訊)