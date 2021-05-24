新竹縣消防局山難搜救小組在品田山救墜崖罹難者，過程艱辛。（新竹縣消防局提供／羅浚濱新竹傳真）

新竹縣消防局山難搜救小組在品田山等待直昇機將墜崖罹難者運送下山。（新竹縣消防局提供／羅浚濱新竹傳真）

新竹縣消防局24日公布1支5月初執行品田山搜救的全紀錄影片，僅憑藉6人組成的山難搜救小組在短短24小時內，將墜落者從200公尺深的斷崖下救出，過程驚險又艱辛，被喻為真實版的「火神的眼淚」。

消防局在5月3日接獲報案，有山友在品田山斷崖處掉落，指揮中心立刻派遣第二大隊特搜人員前往救援，出勤300多次山難搜救勤的小隊長馬明坦言，出發前就知道不容易，到達現場後發現困難度遠超過想像，沒把握可以完成。

品田山海拔3524公尺，地勢險峻，因天氣及環境許可，6名搜救人員很「幸運」可乘坐直昇機直達品田山，省下一天的腳程，但卻有引發高山症致命的危險，成員們在飛機上不斷調整呼吸。

到達現場後，幾近垂直的懸崖，馬明義腦中不斷思考要如何接近報案人？如何到達墜落者的位置？如何將墜落者運至地面？及最重要的如何確保弟兄們的安全。

在行走時風化岩塊不斷滑落，攀爬過程中，腳下更數度沒有踩點，寶山分隊小隊長吳昌瑀說，從事消防工作10多年來，第一次感到恐懼與絕望，當時內心只有一個信念「我要活下來！」

由於從接獲派遣到上直昇機，搜救人員只有1小時的準備，到夜間才發現忘記帶到炊煮用的瓦斯罐，不禁相視而笑。隔天早晨等待直昇機的過程中，因為低溫寒冷，大家全身發抖，輪流穿著羽絨衣的過程，也留下深刻印象。

消防員辛苦，家眷也不好受，其中一名搜救人員的妻子得知先生又要上山搜救時，就嘆了口氣，然後默默拿出安眠藥，因為她知道，迎接她的又是一個難以入眠的夜晚。

消防局長孫福佑說，消防人員不是英雄，只是戰戰兢兢、全力以赴的執行每次任務，希望藉著影片分享，讓民眾對消防員的「日常」，有更進一步認識。

品田山搜救紀實影片已上傳至消防局YouTube頻道(https：／／youtu.be／85Syyk2d84I)

(中時 )