新竹縣消防局24日公布1支5月初執行品田山搜救的全紀錄影片，僅憑藉6人組成的山難搜救小組在短短24小時內，將墜落者從200公尺深的斷崖下救出，過程驚險又艱辛，被喻為真實版的「火神的眼淚」。
消防局在5月3日接獲報案，有山友在品田山斷崖處掉落，指揮中心立刻派遣第二大隊特搜人員前往救援，出勤300多次山難搜救勤的小隊長馬明坦言，出發前就知道不容易，到達現場後發現困難度遠超過想像，沒把握可以完成。
品田山海拔3524公尺，地勢險峻，因天氣及環境許可，6名搜救人員很「幸運」可乘坐直昇機直達品田山，省下一天的腳程，但卻有引發高山症致命的危險，成員們在飛機上不斷調整呼吸。
到達現場後，幾近垂直的懸崖，馬明義腦中不斷思考要如何接近報案人？如何到達墜落者的位置？如何將墜落者運至地面？及最重要的如何確保弟兄們的安全。
在行走時風化岩塊不斷滑落，攀爬過程中，腳下更數度沒有踩點，寶山分隊小隊長吳昌瑀說，從事消防工作10多年來，第一次感到恐懼與絕望，當時內心只有一個信念「我要活下來！」
由於從接獲派遣到上直昇機，搜救人員只有1小時的準備，到夜間才發現忘記帶到炊煮用的瓦斯罐，不禁相視而笑。隔天早晨等待直昇機的過程中，因為低溫寒冷，大家全身發抖，輪流穿著羽絨衣的過程，也留下深刻印象。
消防員辛苦，家眷也不好受，其中一名搜救人員的妻子得知先生又要上山搜救時，就嘆了口氣，然後默默拿出安眠藥，因為她知道，迎接她的又是一個難以入眠的夜晚。
消防局長孫福佑說，消防人員不是英雄，只是戰戰兢兢、全力以赴的執行每次任務，希望藉著影片分享，讓民眾對消防員的「日常」，有更進一步認識。
品田山搜救紀實影片已上傳至消防局YouTube頻道(https：／／youtu.be／85Syyk2d84I)
(中時 )
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