就台灣何時可以取得美國莫德納疫苗一事，美國在台協會（AIT）台北辦事處副處長谷立言表示，美國政府會鼓勵這些公司盡快提供台灣這些疫苗，「我們希望他們把台灣優先地位提高」。

對於美國衛生部長貝塞拉（Xavier Becerra）和我方衛福部長陳時中日前通電話，貝塞拉表示會努力幫台灣獲得美國疫苗一事，美國在台協會（AIT）台北辦事處副處長谷立言昨（23）日在華視《三國演議》中表示，首先代表美國政府與公民對台灣表達高度關切，有注意到最近一個禮拜台灣疫情有惡化的情況。他也說，台灣對防疫工作的經驗非常豐富，而且台灣的能量非常強，所以對台灣控制疫情是審慎樂觀。

谷立言指出，現在也注意到台灣面臨的挑戰，而且新加坡、越南對防疫也做得非常好，現在面臨新的變種病毒，傳染速度更快。

谷立言提到，美國衛生部長與陳時中通電話，有討論疫苗問題。「我們也很關切台灣需要協助的要求」，所以現在在政府裡面，也是在討論，不但針對台灣，而是針對全世界要怎麼協助最需要的國家。

谷立言說，現在全球很多國家缺疫苗，所以拜登總統宣布美國會轉贈其他國家8千萬劑疫苗，至於要轉贈給那些國家？現在還在討論。「我們和台灣有非常密切的來往，台北和華府的高層有溝通。」

他補充，當然會考慮一些因素，例如某一國家的案例有多少？或是現在得到疫苗有多少？最重要的是這個國家的醫療能量如何？有些國家案例太多超過他們醫療能量。

主持人汪浩問道，台灣政府與美國莫德納簽約，預計6月份莫德納會提供台灣500萬劑的疫苗，這批疫苗會準時來嗎？

谷立言表示，對於細節沒有最新消息，可是美國政府會鼓勵這些公司盡快提供疫苗來台灣，他們也注意到台灣狀況有些變化，但他們是賣給好多國家，也是要評估哪些國家最需要疫苗，「我們希望他們把台灣優先地位提高」。

(中時新聞網)