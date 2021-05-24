A股三大指數24日開盤漲跌不一。早盤指數一度下探回升，之後在造紙、農業服務、碳中和、數位貨幣等相關類股拉升下走強，白酒股、券商股再度回升；汽車股集體重挫，生物疫苗、醫美概念股回檔，鋼鐵、航運概念遇冷。午後，指數橫盤整理，第三代半導體、半導體等晶片概念股集體走強。總體來看，市場情緒逐步修復，兩市逾2,600檔個股上漲。

新浪財經報導，截至收盤，滬指收報3,497.28點，漲0.31%，成交額為人民幣（下同）3,672億元（上一交易日成交額為3,560億元）；深成指報14,506.61點，漲0.62％，成交額為4,751億元（上一交易日成交額為4,520億元）；創指報3,139.69點，漲0.85％，成交額為1,618億元（上一交易日成交額為1,559億元）。

截至收盤，24日北向資金淨買入18.86億元，滬股通淨買入5.72億元。

(工商 )