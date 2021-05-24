國內疫情升溫，超過10個縣市宣布餐廳禁止內用、限外帶，讓不少餐廳人力分配上受到影響，部分餐廳考量到暫時不需要那麼多的外場人力，卻不知道該如何安排？勞動部表示，由於目前疫情警戒三級僅實施到5月28日，建議雇主可以調整勞工職務，例如把外場人力至外帶、外送，以維持餐廳營運、共度疫情艱鉅的時刻。

中央流行疫情指揮中心24日公布新增334例本土、5例境外移入COVID-19個案，另有256例校正回歸上週各日個案，國內疫情仍相當嚴峻，目前包括台北市、新北市、宜蘭縣、桃園市、台中市、彰化縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣、澎湖縣等縣市都宣布餐飲業禁止內用，只能外帶。

有餐廳發現，雖然還可以維持外帶，但明顯不需要那麼多的外場人力，舉例來說，過去可能需要6個外場工作人員才能維持整個內用區的流暢，但現在只需要4個來處理外帶包裝作業，等於多了2個閒置人力，想請這2人回家休假、卻又不知道要不要付薪水？

勞動部勞動條件及就業平等司司長黃維琛指出，在疫情警戒升級後，不少縣市推出餐飲禁內用的規定，這時候外帶、外送的需求可能提升，這時候雇主可以對勞工提出人力調整的協商，與勞工協議做職務調整，度過這段期間，但如果最後整體營運受到影響無法負荷，也建議可以勞資雙方協議、依照減班休息的程序通報地方勞政主管機關。

律師吳俊達也指出，在目前餐廳禁止內用、可外帶的情況下，雇主必須先想到職務調整的可能性，因為禁止內用並不是全部限制營業，既然外帶可以還可以作業，就可以把外場人員調整為外帶、外送，或是進一步去協商排班，調整人力需求、不應貿然直接將勞工薪資歸零。

勞動部強調，雇主如有必要實施「減班休息」，應參考勞動部訂定之「因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時應行注意事項」及「勞雇雙方協商減少工時協議書」，在減班休息期間，原約定按月計酬的全時勞工，每月給付的工資仍不得低於基本工資，並確實通報事業單位所在地勞工行政主管機關，以便勞工行政主管機關進一步提供包括「充電再出發訓練計畫」及「安心就業計畫」在內之各項協助措施，幫助勞雇雙方共渡難關。

(工商 )