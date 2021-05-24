藝人黃小柔個性直率不做作，常上各大節目分享人生經驗和婚姻生活，日前她再度在節目回憶起年情時期的故事，透露那時的男友讓她很沒安全感，不但有一位很要好的女性朋友，2人還經常單獨吃飯，儘管不安但她始終選擇男友，沒想到最後才發現自己被帶上大綠帽。

黃小柔日前在節目《一袋女王》表示，一開始她曾質問過男友和女性友人的關係，但男友都強調只是好朋友，甚至建議黃小柔和他們一起吃飯，她才姑且相信男友的說法，直到某次男友又要和那位女性友人吃飯，當時黃小柔剛好在餐廳附近，便決定繞過去看看。

沒想到黃小柔才正準備要停車，就看到男友和女性友人在忘情熱吻，男友的手還情不自禁滑倒女方臀部捏了一下，黃小柔指出，那看起來就像是已經有過親密行為的樣子，當下她直接下車走到2人面前，女方先嚇了一跳，什麼也不敢說就連忙離開，而男友也當場下跪。

在氣頭上的黃小柔當時提了分手，沒想到回到家冷靜後竟然心軟了，男友媽媽在得知狀況後，邊抱著黃小柔哭邊向她道歉，拜託她留下來，視男友媽媽為親生母親的黃小柔只好承諾她會想一想，隔天男友爸爸更是特別來送她去上班，表示如果她離開，他們夫妻倆會很傷心，黃小柔才終於點頭復合，然而過了1、2個月，黃小柔還是過不去心裡那關，最後仍是分手。

(中時新聞網)