日本今天一場拍賣會以約合台幣70萬元的價格拍出兩顆最高等級的哈密瓜，是去年深受疫情影響時拍賣價的22倍以上。

這兩顆夕張哈密瓜賣得270萬日圓（約新台幣70萬元），雖然這價錢高得讓人咋舌，但和過去紀錄相比，還算是小巫見大巫。

零售市場官員告訴法新社：「今年價格回升，應該是買家想藉著拉高喊價來鼓勵人們。」

成功得標的是一名嬰兒食品商，該公司總裁表示，希望買下這兩顆瓜，可以讓人心更振奮一些。

他告訴日本放送協會（NHK）：「不好的消息很多，希望這麼做可以讓大家露出笑容，戰勝疫情。」

在日本，季節性的水果常會吸引大批買家爭相競標，莫不希望能趁著拍賣得到免費露臉機會，要不就是藉此展示身分地位。

2019年兩顆夕張哈密瓜賣出創紀錄的500萬日圓天價，去年拍賣價卻大跌到僅有12萬日圓，瓜農歸咎原因，都說是想爭相出價贏過其他人的有錢買家受疫情影響卻步。

夕張哈密瓜來自北海道，而北海道目前也在擴及10 地的緊急事態宣言範圍之內。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）1100524

(中央社)