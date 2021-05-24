每個人看待感情的態度都不同，成熟的人深知愛得起放得下的道理，搜狐網命理專欄點名，金牛座、射手座及天蠍座的男性在感情中最敢愛敢恨，在認真愛的時候，他們願意無條件的付出一切，但若發現彼此不適合，他們則會立刻踩煞車，一旦分手就永不回頭。

▍1. 金牛座

金牛座對待感情非常的認真，一般來說不會輕易放棄，面對愛的人，他們總是堅持著自己的初心。在感情剛開始的時候，金牛座會無條件的付出，只要感受得到對方的真誠，他們付出再多也不會有怨言。如果到了快分手的地步，一旦金牛座已經失望太多次，他們則會漸漸找回理智，回到了現實當中，不再對另一半有任何的希望跟幻想。還不到堅持不下去的時候，金牛座是不會分手的，但若已經決定分開，他們則永遠不會回頭。

▍2. 射手座

射手座的感情生活比較豐富，身邊總有許多異性圍繞，雖然他們總是大剌剌的，看似一副吊兒郎當的態度，但他們對待感情其實充滿理智，縱使愛玩，但也有自己的限度，不會太亂來。如果是射手座主動提出分手的話，肯定是他們覺得兩人之間沒有未來，或者是他們發現兩人並不合適。不管是主動還是被動分手，射手座都不會回頭，因為他們是一個向前看的人，過去的就會讓它過去。

▍3. 天蠍座

天蠍座的人愛得深，恨得越深，分手了之後就不會再當朋友，更不用說是回頭了！天蠍座有著敢愛敢恨的性格，一旦走到分手這一步，他們就會非常絕情，愛你的時候，你說什麼都是對的，分手的時候，你就什麼都不是，即使他們內心非常難受，但也絕對不會表現出一絲一毫的感情，只會用冷漠來面對你。

(中時新聞網)