金門機場「快篩令」遭中央半夜發稿撤銷，民航站今天上午雇工拆除快篩門。（李金生攝）

金門縣府23日發布公告，要求搭機來金旅客和鄉親配合實聯制、接受快篩，但後來遭指揮中心依法撤銷違法處分的公告，此事引發各界關注。前立委陳學聖質疑，「帛琉行金門為什麼不行？」並指金門只是要求快篩，又不是要獨立，這樣很過分嗎，難道就要因為中央沒守住疫情，面子掛不住？「要不要也校正回歸一下」。

陳學聖今(24日)在臉書上表示，帛琉行金門為什麼不行？金門只不過為了加強防疫，快篩旅客，就被疫情指揮中心連夜打槍撤銷，看了不禁令人搖頭！還記得才不過一個多月前，政府大張旗鼓、大力促銷的帛琉泡泡旅遊嗎？「你知道帛琉人口有多少嗎？不到2萬；金門呢？最少13萬」。

陳學聖指出，即使要去帛琉已開許多防疫綠燈，但仍然需要6個月內無出入國史且近2個月無居家隔離/檢疫及自主管理，以及3個月內未確診新冠肺炎，出發前須配合於機場進行採檢取得核酸(PCR)檢驗陰性報告，還包括團進團出、不得單獨行動、住防疫旅館，回台還要隔離，再怎麼縮減，仍然有許多規定。

陳學聖直言，金門只不過要求個快篩，保住金門不破口，又不是要「獨立」，要求有太過份嗎？難道就因為中央自己防疫沒守住，面子拉不下來，掛不住臉？要不要也「校正回歸」一下。

網友們也留言回應，「指揮中心越是這樣限制，越覺得有不可告人的事情，還是怕露餡？」、「中央對人家已讀不回餒」、「如果金門染疫誰要負責？」

(中時新聞網)