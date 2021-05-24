藝人曾雅蘭4天前慶祝520，在臉書放上一家四口站在室外的全家福，雖然已註明是「之前拍的舊照」，還是被沒看清楚的酸民拿「未戴口罩」為由開嗆，讓她大感無奈，丈夫侯昌明不忍老婆白白挨罵，加入戰局一一向網友解釋清楚。事隔3天，侯昌明PO全家一起烤肉的照片，強調這在自家陽台且只有4個人，避免又有魔人未看內文就開罵。

侯昌明昨（23日）在臉書更新貼文，放上一家人圍在一起吃烤肉的照片，開心的寫道：「小心防疫，人人有責，待在家裡不出門，也是要過得舒服一點，家裡有五星級大廚真的是太棒了啦！」考量愛妻曾雅蘭才剛被酸民誤解沒戴口罩，侯昌明在文末補充：「酸民不要再說戴口罩囉，我們是在家裡陽台而且只有四個家人。」

果不其然，這句話封了酸民的嘴，留言區少了謾罵聲，換來的是一片祥和，「昌明哥雅蘭姐真的很會過生活耶」、「生活還是要有儀式感是真的」、「看起來好好吃喔」女星雙胞胎佩佩也留言力挺：「看到口罩那個新聞了，真是辛苦你們了，加油！」侯昌明大器回覆：「不要理那些酸民就好。」看到有粉絲詢問在陽台烤肉會不會香到被鄰居抗議，侯昌明笑回：「還好，目前沒有人抗議」，也認同網友說的「防疫完都要胖一圈了」。

國內本土疫情失控，中央已提升到第三級警戒，宣導民眾外出須全程配戴口罩，並嚴禁室內5人以上、室外10人以上的聚會，想不到違反禁令事件仍不斷傳出，宜蘭縣羅東鎮有民眾群聚打牌，警方接獲檢舉後立即前往取締，雖然只是玩「衛生麻將」，但已違反室內禁止5人以上聚會的規定，將函報宜蘭縣政府衛生局依「傳染病防治法」裁罰。

★中時新聞網提醒您：

防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時新聞網)