6名越籍移工23日晚間群聚在頭份市忠孝一路1處民宅，轄區頭份警分局頭份所據報前往查看，屋主一度關燈躲避警方查察，警方由外查看發現確有多人聚集室內，要求屋主開門入內，果然發現屋主與6名越勞共聚吃飯喝酒，已違禁，當場蒐證後函請縣府衛生局裁處。

頭份警分局是在23日晚間接獲民眾反應，頭份市忠孝一路1處民宅內有外勞聚集，頭份所副所長李京翰立即率員前往現場，發現該民宅關燈漆黑一片，經從窗外查看屋內情形，發現有多人聚集，經敲門獲得屋主同意進入，當場發現屋內有屋主及6名越南籍移工，共聚室內吃飯喝酒，明顯違反室內不得超過5人的規定。

警方當場蒐證後，將全案函請苗栗縣政府裁罰，另其中1人為失聯移工，已將失聯移工解送苗栗專勤隊接辦處理。頭份警分局長何孟宗表示，全國3級防疫警戒，請民眾務必遵守防疫相關規定，外出請戴口罩，禁止室內5人、戶外10人群聚，本分局將嚴厲執行取締工作，以維護國人安全，藉此呼籲民眾，佩戴口罩保護自己也是保護他人，減少外出、避免群聚，大家共同防疫，維護你我的健康！

(中時 )