台北市長柯文哲24日下午召開防疫記者會，對於北捷有人確診，副市長黃珊珊表示，加上確診的保全， 一共有4人呈陽性，22號已啟動全站清消。

北市副市長黃珊珊24日在防疫記者會上說明，台北捷運公司「龍山寺」有1名保全員確診，也要求同仁去做快篩，目前有4名確診，分別為站務員、保全人員、清潔員和派遣人員各1名，22日快篩後就啟動清消和全站消毒，相關人員有快篩123人快篩，3人為陽性，已進行相關隔離，不會影響營運，目前為止應該是共同休息室有接觸，全部會交給防疫醫師交給疫調和匡列。

北捷也表示，第一線員工包含站務、司機員、清潔及保全，並非屬於施打疫苗優先順序人員，但已鼓勵員工接種疫苗，並宣導加強個人健康管理及勤洗手，並實施分組輪班及異地辦公。

中央流行疫情指揮中心今（24）日公布國內新增334例新冠本土病例，新北177例最多，其次為台北市99例，另有256例為校正回歸個案。

(中時新聞網)