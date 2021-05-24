在台灣疫情升溫之際，新修正長期照顧服務法（長服法）已於本月經立法院三讀且共修正了17條，KPMG安侯建業健康照護與生技服務產業團隊主持人蘇嘉瑞認為，未來將對照顧產業在「管控服務費用的限制」、「促進教育體系的跨域」、「建立機構特約的授權」及「建立機構特約的授權」等四面向有顯著產業影響。

蘇嘉瑞說明，本次修法有四大重點，首先在服務費用限制上，將會影響未來服務「差異化」的發展；其次在教育體系跨域上，能收到「訓用合一」及「資產活化」的雙重效果；而服務機構特約的授權，似能鋪陳出未來「醫養合一」的基礎；最後在個案與員工權益保護上面，保障員工權益才會有優質個案照顧。

過去依長期照顧服務法規定，只有成立長照機構法人、財團法人及社團法人才能設立住宿式或綜合式長照機構並提供「住宿式服務」，但蘇嘉瑞表示，政府修法從教育體系著手，本次修正長照服務法第22條並配合原私立學校法第50條規定，開放設有長照科系私立高中職以上學校，可依照教學、實習及研究用途設立住宿式長照機構，等於學生可在校做長照服務實習，接軌產業實務面，同時學校還可活化資產。

為避免長照機構削價競爭，損害照顧品質，我國長照服務法也新增第8-1條第三項，要求長照機構必須向使用者收取自行負擔額度，不能減免費用或自行吸收，否則政府可對該機構裁罰並追收減免費用。

蘇嘉瑞指出，第8-1條修正內容等於是設定長照服務費的地板標準，加上原本就有的天花板標準，在長照服務品質與成本費用無法完全脫鉤的情況下，未來長照機構產業朝向普及化服務發展。

另外，過去長照機構提供政府機關服務，雙方契約多為政府採購標案，但政府採購法規限制與與費用核付容易延遲，不少長照機構要等上一兩年才收的到費用。蘇嘉瑞表示，本次修法以第32-1條增加特約長照機構的法律授權基礎，規範地方政府可和長照機構簽訂特約，可快速撥付款項，減少長照機構現金流危機。

隨著長照單位近年如雨後春筍般大量成長，長照產業人力需求大增。蘇嘉瑞指出，本次長照服務法修法也在32-2規定保障機構受雇長照人員的勞動條件，長照機構必須幫僱用的長照人員投保勞健保、職災就業保險及退休金等，有望吸引更多長期照顧服務員工，打造良好服務品質。

(工商 )