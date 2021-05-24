抗疫期間體壇傳出捷報，台灣大贊助的高球女將徐薇淩在台灣時間24日上午6點，成功於美國女子職業高爾夫巡迴賽（LPGA）純絲錦標賽摘冠，這是她生涯中首座LPGA冠軍獎盃，也是台灣史上第6位LPGA球后，台灣大隨即送出6位數激勵獎金，祝賀她寫下個人職業生涯中的最佳成績。徐薇淩希望在全民團結抗疫的時刻傳來奪冠的好消息，能鼓舞大家的士氣，共同面對疫情挑戰。

徐薇淩自2018年加入台灣大體育家庭後越戰越勇，除了順利拿下LPGA純絲錦標賽冠軍，也讓成為目前排名順位第一的準奧運選手。台灣大董事長蔡明忠第一時間向徐薇淩道賀並表示，徐薇淩過去1個月在新加坡、泰國等地接連征戰，返美後更在5天只睡20小時情況下，發揮「能所不能」的精神，不負眾望，在關鍵局數抓下老鷹，奪下后冠。

台灣大總經理林之晨也表示，受到疫情影響，近期台灣充滿了許多負面「能量」，今天在一堆壞消息中，傳來徐薇淩奪冠的好消息，他除了恭喜薇淩外，也要謝謝她替全民加油打氣，台灣大會繼續給予她堅定的支持。

徐薇淩在賽後跨海連線，親自跟蔡明忠報告這個好消息。純絲錦標賽是徐薇淩生涯首度以領先者之姿迎接最後18洞，對她來說意義非凡，她在賽後激動落淚表示，這個冠軍等了7年，終於如願以償，除了感謝所有人的支持，更希望自己的努力，能給面臨疫情考驗的台灣，帶來正能量。

徐薇淩今年返美後，一路士氣高漲，在起亞菁英賽（Kia Classic）和樂天錦標賽（Lotte Championship）先後繳出並列第7名與第6名的好成績，兩場賽事皆獲得台灣大哥大頒發的6位數獎金，這次純絲錦標賽的表現，除了讓她贏得19.5萬美元（約新台幣545萬元）的冠軍獎金，也讓她第三度拿下台灣大哥大的激勵獎金。而本次擠進LPGA純絲錦標賽決賽的三位台灣選手中，還有一位同為台灣大體育家族的選手李旻，最終也打出並列31名的好表現。

這個冠軍除了讓徐薇淩成功獲得美國女子公開賽的入場券，也讓她成為繼盧曉晴後，再度於LPGA封后的台灣選手，成為台灣史上第6位LPGA球后。徐薇淩表示，接下來將讓自己維持在最好的狀態，全力備戰各大國際賽事。台灣大希望徐薇淩在接下來的國際賽事，都能保持良好的健康狀況，繼續在球場上大放異彩，為台灣爭光。

(中時 )