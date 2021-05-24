中央流行疫情指揮中心下午公布最新確診資訊，基隆市迄今已累積53例，目前有3例感染源不明，基隆市長林右昌表示，疫情升溫，與團隊研議後，決定在3間醫療院所設立快篩站，採上網預約制，主要提供給有症狀、與確診個案足跡重疊，但未被匡列為居家檢疫者。

林右昌昨天深夜在臉書發文指出，基隆的確診個案多與萬華活動史有關，但隨著疫情升溫、市民朋友往來雙北頻繁，為此，與基隆市衛生局和防疫團隊研商後，決定在基隆3間醫療院所設置新冠肺炎抗原快篩站，包括三軍總醫院基隆分院、基隆礦工醫院、基隆市立醫院。

林右昌說，為確保醫檢量能、避免人潮群聚，目前優先提供給已出現疑似狀，並與確診個案，如基隆、萬華地區足跡活動史重疊的民眾前來篩檢，並採上網預約制，衛生局會評估風險，於篩檢前一天通知至指定的篩檢站，民眾再依時段前往篩檢。

衛生局指出，同仁會在每天下午3點陸續公知隔日篩點時間及地點，民眾收到通知後，需準備健保卡、身分證，篩檢時，需主動告知醫護人員旅遊史、職業別、新冠肺炎疫苗接種史，並全程佩戴醫用口罩、勿搭乘大眾運輸工具。

衛生局進一步說明，採檢後，只要約10分鐘就能知道結果，若為陰性者返家自主健康管理，陽性則依採檢醫院安排轉院。

衛生局提醒，為使醫療檢驗量能充分發揮，請勿捏造足跡事實，填寫事項如有不實或發生任何糾紛，概由填寫人負法律責任，此外，避免增加染疫風險，民眾未接獲通知電話，請勿自行前往快篩站。

(中時 )