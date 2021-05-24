新北市今新增177例確診、99例校正回歸，其中以板橋最多；新北市長侯友宜下午主持防疫會議宣布，昨天有130名確診者失聯，最後在警政系統查詢下，目前都已經聯繫上；侯也強調，新北市至今累計1771名確診者，「大家要有不樂觀的心理準備，最壞的打算、做最好的準備」。

侯友宜表示，經查失聯原因多為確診者未接電話，或是所留聯絡資料錯誤或不完整，呼籲民眾於篩檢時應確實填寫完整正確的聯絡資訊，並於篩檢後落實居家隔離、保持電話暢通，注意有關單位來電，配合疫調。

新北市警察局表示，疫情嚴峻下，市長侯友宜要求每個確診失聯個案應比照重大刑案成立專案小組，專責專人運用科技偵防技巧，務必最短的時間尋獲本市確診失聯者，截至5月23日止，新北市確診失聯者共計130人，所幸在警察局刑警大隊的努力之下均已全數尋獲。

新北市警察局指出，新北警接獲衛生局通報板橋區李姓市民為確診失聯者，警方調查，李民長期獨居，家人均無法聯繫上他，隨即派員查訪李民現住地，發現大門深鎖無人回應，警方擔心李民安危，為求周全，遂聯繫李民胞姐帶同鎖匠入屋，惟無人在內，警方另發現李民有使用社群軟體臉書，經訪查臉書好友，輾轉查知李民已隔離中。

板橋區另名林姓確診遊民居無定所，常出沒於板橋區附近公園，沒有電話可供聯絡，且家人跟他已長年沒有聯繫，已不知其確切情形，經警方分析林民生活足跡及相關紀錄，至板橋區各個公園查訪多名與其相識的街友們，方尋獲林民。

(中時 )