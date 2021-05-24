彰化縣長王惠美（右）24日呼籲「有些事不急著做」不必要人與人的連結應停止，若有這些場所繼續違法偷偷做，縣府和警方會全力盡快清除。（謝瓊雲攝）

員林市秀妃養生會館6名陸籍女子，兩天內全數確診。

彰化水果盤商與歌唱班傳播鏈新增４例確診。（彰化縣衛生局提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣衛生局緊急呼籲，本月1日起至昨天曾至員林這家按摩店消費的男客主動通報採檢，也呼籲民眾知情者主動協助通報。（彰化縣衛生局提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣新冠疫情出現一條新的傳播鏈，彰化縣長王惠美24日在防疫說明會中鄭重呼籲，有些事情不急著做，尤其是人與人之間的不當連結，員林市莒光路上秀妃養生會館，6名陸籍按摩女2天內全確診，彰化縣衛生局已掌握店家帳冊40名男客，也呼籲自1日起這個月都曾到店內消費的民眾，主動通報、接受採檢。

彰化縣長王惠美表示，防疫優先，很多不必要的人與人連結先不急著做，包括全縣的刮痧、按摩與養生會館，警方都會加強查緝是否仍偷偷營業，也呼籲從北部返鄉的移工、青年學子，減少同鄉聚會，落實14天自主健康管理，避免傳染給親友家人。

彰化縣衛生局長葉彥伯指出，彰化縣新增12例，今年累計已96人，目前居家隔離1191人，完成篩檢6407人，陽性率1.50％。12例中有4例是水果盤商家族與歌唱班員傳播鏈，另外2例是萬華南下彰化家族聚餐，親友陸續發病染疫。另有1名70歲男子染疫，感染源仍在釐清，不排除與北部有關。

葉彥伯表示，這家養生會館的6名年約50歲陸籍女子都沒有家庭，平日就住在會館中生活，其中2人日前自北部來工作，46陸女19日身體不適主動前往彰化醫院就醫採檢，22日確診，當晚立即匡列所有同住陸女採檢，昨天另5人也全部確診。

葉彥伯說，6名陸女確診時CT值都在20以下，病毒量很高、傳播力超強，病毒可能來自北部來的2人，但因為消費的男客都自外地、北部來，也不能排除是客人將病毒帶進養生館，因此擴大匡列自5月1日至5月23日之間，呼籲曾前往消費民眾務必主動通報採檢，透過警方拿到業者帳冊，初步也已掌握40名接觸者。

至於這家按摩店在15日宣布八大行業停業後，是否仍偷偷接客營業，目前正由警方調查釐清當中，彰化縣長王惠美強調，若查到違規營業，絕對重罰。她也重申，如果還有縣府、警方沒有發現的人與人連結處所，呼籲民眾踴躍通報縣府或當地派出所，縣府一定盡快清除這些場所。

(中時 )