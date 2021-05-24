彰化縣新冠疫情出現一條新的傳播鏈，彰化縣長王惠美24日在防疫說明會中鄭重呼籲，有些事情不急著做，尤其是人與人之間的不當連結，員林市莒光路上秀妃養生會館，6名陸籍按摩女2天內全確診，彰化縣衛生局已掌握店家帳冊40名男客，也呼籲自1日起這個月都曾到店內消費的民眾，主動通報、接受採檢。
彰化縣長王惠美表示，防疫優先，很多不必要的人與人連結先不急著做，包括全縣的刮痧、按摩與養生會館，警方都會加強查緝是否仍偷偷營業，也呼籲從北部返鄉的移工、青年學子，減少同鄉聚會，落實14天自主健康管理，避免傳染給親友家人。
彰化縣衛生局長葉彥伯指出，彰化縣新增12例，今年累計已96人，目前居家隔離1191人，完成篩檢6407人，陽性率1.50％。12例中有4例是水果盤商家族與歌唱班員傳播鏈，另外2例是萬華南下彰化家族聚餐，親友陸續發病染疫。另有1名70歲男子染疫，感染源仍在釐清，不排除與北部有關。
葉彥伯表示，這家養生會館的6名年約50歲陸籍女子都沒有家庭，平日就住在會館中生活，其中2人日前自北部來工作，46陸女19日身體不適主動前往彰化醫院就醫採檢，22日確診，當晚立即匡列所有同住陸女採檢，昨天另5人也全部確診。
葉彥伯說，6名陸女確診時CT值都在20以下，病毒量很高、傳播力超強，病毒可能來自北部來的2人，但因為消費的男客都自外地、北部來，也不能排除是客人將病毒帶進養生館，因此擴大匡列自5月1日至5月23日之間，呼籲曾前往消費民眾務必主動通報採檢，透過警方拿到業者帳冊，初步也已掌握40名接觸者。
至於這家按摩店在15日宣布八大行業停業後，是否仍偷偷接客營業，目前正由警方調查釐清當中，彰化縣長王惠美強調，若查到違規營業，絕對重罰。她也重申，如果還有縣府、警方沒有發現的人與人連結處所，呼籲民眾踴躍通報縣府或當地派出所，縣府一定盡快清除這些場所。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。