為了因應疫情衝擊，行政院通過新一輪2100億元紓困預算，立法院力拚5月底完成三讀。立法院今（24日）發布黨團協商開會通知，將在27日協商《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》修正草案。現行《紓困振興特別條例》期限到2021年6月30日止，過去曾兩度追加預算，目前特別預算總額為4200億元。因應新冠肺炎疫情嚴峻，行政院提出修正草案，除將期限延長1年，也再次追加2100億元，將總額提高到6300億元。追加2100億元可望貢獻經濟成長約0.9%，對台灣經濟將是一項支撐。保德信高成長基金經理人葉獻文表示，新一輪2100億元紓困預算若通過，可望貢獻經濟成長約0.9%。

葉獻文表示，國發會從出口、投資、消費三大面向評估，目前國內疫情僅影響消費端，若在6月疫情能獲得控制，影響今年經濟成長率約0.16%，若疫情持續至第3季，影響才會擴大至0.53%；但行政院通過新一輪2100億元紓困預算，若通過立院三讀，可望貢獻經濟成長約0.9%，對台灣經濟將是一項支撐。

葉獻文認為，台股沒有就此走弱的理由，台灣4月外銷訂單年增率，由3月的33.3%上升至42.6%，高於市場預期的35.4%，同時，5G、手機新品等需求持續暢旺，晶圓廠訂單滿載、原物料價格較去年同期大幅上漲，電子科技產品及原物料傳產年增皆大幅走揚。但由於國內疫情變化難料，同時，成交量能仍過度集中航運類股，顯示籌碼仍未完全沉澱，建議本週先行觀望，並關注疫情後續發展。

(時報資訊)