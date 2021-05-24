91APP*-KY(6741)明天將以每股（每股面額為新台幣5元）66元掛牌上櫃，也因應疫情影響，櫃買中心首度舉行線上掛牌典禮，成為台灣第一家「雲上櫃」掛牌的公司。

91APP董事長何英圻表示，此次掛牌過程創下三個「第一」：第一家以虛實融合（Online-Merger-Offline，簡稱OMO）為主軸的零售科技公司、第一家SaaS軟體服務公司、第一家「雲上櫃」的公司，代表新的數位浪潮、新的OMO浪潮、新的時代已經來臨，面對疫情與市場種種挑戰，快速回應是關鍵，速度會改變一切。

因應疫情影響，目前91APP已實施WFH（Work From Home，在家工作），總經理楊明芳指出，在過去一周，各項會議在線上照常進行，與客戶的聯繫活動安排，客服營運電話、Email、Online Chat等通訊不曾間斷，在所有同仁的努力下，公司營運皆能維持正常運作，這也代表公司面對挑戰快速回應的專業態度及精神。

當前台灣社會面臨嚴峻疫情衝擊，91APP正協助數家實體零售品牌客戶，善用OMO模式共同抗疫，如提供門市防疫業績包（針對既有客戶）、防疫專案等解決方案，將線下資源融合應用，強化線上電商營運，協助零售品牌共體時艱。疫情讓民眾生活型態改變，在消費者端，91APP及線上線下合作夥伴，共同協助各家零售品牌（涵蓋民生各類型）電商服務，給予廣大消費者在疫情期間安全、便利的選購方式。

過往軟體公司要在台灣IPO難度相當高，91APP能順利成功上櫃成為首家掛牌的SaaS服務商，打破台灣市場太小、無法培養出具規模化軟體公司的迷思。何英圻指出，台灣其實不是只有台積電、聯發科，還有許多優秀的軟體人才，未來91APP將貢獻一己之力，扶植更多SaaS公司前進資本市場。

91APP從2016年起GMV（Gross Merchandise Volume，總交易額）及營收連續五年皆呈現正成長，2020年度全年GMV超過130億元，年成長3成；營收規模達8.75億元，年成長31％，其中實體零售品牌貢獻比例持續成長，對營收佔比已過半；稅後淨利為2.07億元，年成長102％，每股盈餘為1.92元。隨著營運規模持續擴大，獲利能力可望持續提升。

(時報資訊)