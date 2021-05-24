台聚(1304)今(24)日舉辦法說會，透過強化利基產品，進而拉高獲利能力，台聚在古雷、CBC(環狀嵌段共聚物)兩大投資也持續推進，台聚總經理王克舜表示，CBC進度因為疫情造成延緩，但持續延伸產品廣度，古雷一體廠部分，也預計未來產能全部開出後，台聚將會提列17%為損益；整體來說，王克舜表示，2021年儘管有眾多不確定因素，但台聚依舊維持審慎樂觀的態度。

CBC產品進度上，王克舜表示，台聚CBC市場開發主以光學、醫療器材、生物檢測、食品包裝(如奶瓶、水瓶等)和UVC殺菌和眼鏡相關應用為主要方向，台聚今年已經因應客戶需求，陸續生產不同規格，但還需要調整，以達到最好的效率，主要還是因為疫情進度慢一點，但產品範圍有進一步延伸擴充。

古雷一貫廠部分，PP廠在3月已經順利投產，6月SM廠將完成試車，第三季輕油裂解廠也會陸續完工，王克舜表示，預估未來當產能全部開出後，台聚將會提列17%為損益。古雷一體廠主要從事經營乙烯、丙烯及丁二烯、乙烯-醋酸乙烯共聚 樹脂(EVA)、環氧乙烷(EO)、乙二醇(EG)等石化產品之產銷業務，台方、陸方各持股50%。

(時報資訊)