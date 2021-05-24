隨著新冠肺炎、陸美對抗逼迫全球科技產業供應鏈重組加快，以及疫情後經濟復甦帶動強勁需求，半導體缺貨在2021年成為熱門關鍵字，各國也因應新型態，要求擁有先進技術的廠商到本國設廠、研發中心，全球晶圓代工龍頭台積電就受邀到美、歐、日等國設廠，大陸則是有28奈米製程生產線建立，可說是誰擁有先進技術的產品供應，就能在科技產業取得先機。對此，曾經半導體霸主日本，雖然近年來仍在半導體原料、生產設備供應占有關鍵地位，但有專家警告，日本半導體生產可能在10年後絕跡，必須砸10兆日圓(約2.6兆元新台幣)才能力挽狂瀾。

據《日經》報導，日本執政黨自民黨成立議員聯盟，於本月21日正式上路，決定由自民黨稅制調查會長、日本前經濟財政大臣甘利明擔任會長，日本前首相安倍晉三、現任副首相兼兼財務大臣麻生太郎擔任最高顧問，舉行首次的會議，對日本稅制、預算等促進半導體研發與生產提供方針。

內容提及，美國已經向日本請求協助，希望建立不依賴大陸的半導體供應鏈，打算加強兩國的半導體產業合作，並提出對日本援助半導體研發、生產預算等預算，或是促進稅制補助等方案，預計日本政府在6月將敲定政策方針。

該聯盟提及，將以日美為軸心加強合作，並舉出以記憶體(memory)IC、微元件(micro-component)IC、功率半導體、以感測器為主的類比(analog)IC等4大類IC產品為發展重點，並包括原本就是日本強項的日本生產半導體設備、材料作為建構日本經濟國家安全重要基礎，並以鎧俠(Kioxia，全球第二大NAND Flash廠)、SONY(全球最大CMOS影像感測器廠)，以及在全球功率半導體合計2成市占率的三菱電機、東芝、富士電機等為發展核心。

日本業界對次消息熱烈反應，有許多大廠加入的日本電子情報技術產業協會(JEITA)的半導體部門對日本政府提出建言，指出要與其他地區的平等競爭是相當困難的，這可能讓日本半導體產業在10年後絕跡，東京理科大學研究所若林秀樹教授指出，日本應該對半導體領域補助約10兆日圓的規模，並加強人才培育、技術研發等。

日前就有消息指出，日美打算建立一條安全的半導體供應鏈，打算將括台灣、大陸排除在外，確保分散風險以及強健供應網絡的重要性。美國戰略暨國際研究中心(CSIS)前東南亞部門負責人等人建立的智庫BGA日本法人，與多位前國安專家都提出建言，應該先建立日本先進晶片研究所，並排除對台灣晶片供應的依賴，委託美國半導體巨頭英特爾設計晶片等方式，加強日美半導體自主化。

(中時新聞網)