滿滿的營養補給品跟愛心，塞滿汽車後座，要將滿滿的愛送到醫院。（吳建輝攝）

何炳樺表示，感謝台中啡天然董事長唐懷劭、銘人堂手工麻薯老闆娘陳淑琴，世勤誠旅行社董事長劉志輝，還有董事長張茂任先生共同響應。（吳建輝攝）

篩檢團隊通常是由各科醫師、護理師輪流出動、甚至有部分行政人員也要投入其中，還有默默在實驗室裡辛苦檢驗的檢驗師。（本報資料照片）

彰化新冠肺炎疫情嚴峻，縣府積極找出確診者及其足跡，更匡列近萬人通知有症狀就到醫院篩檢，為增加篩檢量能指定縣內10醫院成立快篩站，目前縣內完成篩檢超過6000人，最辛苦的莫過於那些守在第一線的醫護人員，24日有民眾匯集愛心，將大量物資送進醫院，以行動來表達對醫護的感謝。

彰化縣村里長總會長何炳樺身處在彰化最嚴峻的鄉鎮溪湖，附近鄰里有許多確診者家屬，都會電話連絡他，希望能透過他轉達對醫護的感謝，因此他號召許多企業共同捐贈糧食，一共送出1500包耳掛式咖啡包、12大箱進口蘋果、25大包蘇打餅乾，還有30箱鋁箔包牛奶，用行動感謝醫護人員的付出。

何炳樺表示，感謝台中啡天然董事長唐懷劭、銘人堂手工麻薯老闆娘陳淑琴，世勤誠旅行社董事長劉志輝，還有董事長張茂任先生共同響應，這段時間醫護人員真的是太辛苦了，特別是溪湖地區確診者占了將近8成，衛生局匡列民眾擠爆篩檢站，醫護人員全天守在第一線，真的很偉大。

何炳樺說，希望透過一些小小的乾糧與物資，表示對醫護最大的敬意，也希望大家少一點口水，多一點鼓勵，一起幫醫護人員加油，也呼籲民眾用行動支持醫護，可以送一些營養補給品，乾糧等來鼓舞醫護人員士氣，讓醫護人員知道，彰化人挺醫護，可以做他們最大的靠山。

篩檢團隊通常是由各科醫師、護理師輪流出動、甚至有部分行政人員也要投入其中，還有默默在實驗室裡辛苦檢驗的檢驗師，縣內專責醫院上下齊心，投入近千人，就是希望能加大篩檢量能，幫助衛生局掌握疫情動向，與民眾一起對抗疫情。

(中時 )