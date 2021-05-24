以《麻辣鮮師》Gina一角打開知名度的女星林利霏，之後在戲劇圈發展有成，如今情路更是開花結果，2016年甜嫁男星張翰，擁有一個可愛的女兒，但其實她過去的感情觀並不是嫁圈內人，林利霏近日上節目坦言，以前的夢想是嫁豪門、當貴婦，自嘲：「各位觀眾，我就是這麼的膚淺」，吐露也真的交往過3任公子哥兒，但都是悲劇收場，讓她體認與其嫁豪門，「不如嫁好門」。

林利霏近日作客《單身行不行》節目，坦言過去一直都懷抱貴婦夢，所以一直在找家境好的富二代，她每天把自己打扮好，以備隨時出席活動、參加朋友的聚會，「你要知道這些魚在哪裡，妳才可以拿著妳的釣竿去找魚」，直言當時心裡總想著「我的人生就是要當貴婦！」。

之後林利霏真的跟有錢公子哥兒交往，交到第一個有錢男友時，內心相當雀躍，因為男友家境好還長得帥，且待她很好，直到某次男友在她家洗澡，手機傳來訊息，林利霏好奇偷看，內容竟是某女子問男方：「你怎麼還沒來到我家？」，她這才知道男友劈腿，且事後男方還惱羞成怒，讓林利霏斷然提分手。

接著她跟另一個富二代交往，是個老實人，覺得應該會比較好，不料一開始兩次吃飯約會男方付了錢，第三次竟提AA制，男方解釋因為錢都是家裡給的，只能服從家裡的大人，讓林利霏覺得遇到媽寶，因此主動提分手；而第三任男友也是個富二代，這一任她交往了5年，對方爸媽也很喜歡她，本以為可以順利結婚，不料某天男友突然說要去上海發展事業，林利霏不願去人生地不熟的地方，因此提分手。

經歷三任有錢男友後，林利霏空窗了3年，來到39歲，想著沒嫁就完了，才拋開貴婦夢，接著在拍戲時遇上老公張翰，兩人很快地懷孕、結婚，林利霏說張翰對她非常好，什麼事都以她為主，讓她更清醒，覺得沒嫁豪門但嫁了好門更好，老公比富二代好多了，也坦言與其鎖定特定條件的對象，不如等緣份到來，真正碰到對的人比較重要。

(中時新聞網)