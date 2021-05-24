旺盛發展的對流常伴隨打雷、閃電與劇烈降雨，中央氣象局今(24)日持續針對台北市、新北市、基隆市地區及桃園市、新竹縣、苗栗縣、南投縣山區發布豪雨特報，上述地區有局部大雨或豪雨發生的機率，其中氣象局今日午後也首發今年第一個「大雷雨警報」，提醒民眾慎防雷擊、強陣風以及低窪地區淹水。

除了大雷雨警報，氣象局也發布「災防告警訊息」，示警區域為新北市汐止區、台北市松山區、南港區、內湖區，以及南投縣中寮鄉、魚池鄉、國姓鄉、草屯鎮、埔里鎮， 上述地區需慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水等。

另外鋒面接近及午後對流雲系發展旺盛影響，易有短時強降雨，氣象局持續針對今日台北市、新北市、基隆市地區及桃園市、新竹縣、苗栗縣、南投縣山區發布豪雨特報，有局部大雨或豪雨發生的機率；南投、宜蘭地區及高雄以北山區、花蓮山區有局部大雨發生的機率。

根據「台灣水庫即時水情」統計，截至下午15時台北翡翠水庫蓄水量60.1％，氣象達人彭啟明表示，南北冷暖空氣在本島交戰中，暖空氣暫時敗退，午後這場雨，翡翠水庫降下超過100mm，水位上升將近16公分，希望桃園、新竹、苗栗能夠多下一點。

全台各地小時雨量排名部分，截至下午15時50分，目前以台北市東湖國小測站累積測得153毫米居冠。

(中時 )