金門縣政府為防疫需求，要求旅客入金門要有採陰證明或進行快篩，結果被中央疫情指揮中心撤銷。對此，國民黨主席江啟臣表達挺金門的立場，江啟臣可惜金門縣政府的用心，中央視而不見，並批評中央疫情指揮中心，「不該以台北看天下。」

金門快篩站遭強拆！縣長楊鎮浯怒衝機場：誰拆得出來講

江啟臣說，離島醫療資源與台灣本島無法相比，一但確診甚至擴散，不論是對於當地醫療體系的衝擊，或是對於後送本島的量能，都是嚴峻的考驗。

江啟臣指出，台灣的疫情急速升溫，醫療資源不足的離島，自然更加擔憂。金門縣政府，早在5月17日已發函給中央疫情指揮中心請求在各國內機場設置快篩站，卻遭到疫情指揮中心已讀不回。地方自治是憲法賦予直轄市、縣、市等地方自治團體之憲法上權利。縣府要求赴金門的遊客必須出具檢驗報告或接受快篩，完全於法有據。

江啟臣表示，現實上，金門醫療資源有限，面對疫情，本有必要採行較為嚴格之防疫措施，否則一旦疫情失控，金門醫療資源短缺，仍必須向中央請求救援，最後恐怕引發引發更多問題。可惜金門縣政府的用心，中央不但視而不見。

江啟臣表達尊重並且聲援金門縣政府的決定，他也進一步提醒指揮中心，應該關注離島醫療資源不足下的防疫作為，並且與離島地方政府，加強溝通，因地制宜，調整離島防疫、檢疫作為。

(中時 )