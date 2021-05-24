台北地院19日晚間有1名法官助理確診，立刻要求全院居家辦公，僅留必要人力。台北市議員羅智強今（24）日在臉書上爆料，指有北院員工稱已有人陸續被要求到院上班，恐成為隱形破口，北院稍早澄清，是衡量防疫及業務需求，滾動式檢討而做適度分流，議員說法與事實不符，請各界不要以訛傳訛。

羅智強臉書貼文指，北院是這波疫情裡第一個被清空的公家機關，然而北院員工卻爆料已有人陸續被要求到院上班，連自主健康管理的7天都沒有，恐成為隱形破口，目前緊急案件量不多，這時真的別和疫情對賭，就讓員工們防疫觀察到28號吧。

北院發新聞稿澄清，19日接獲法助確診消息後，立即啟動必要防疫措施。該法助是13日身體不適，14日即請假在家休息，同辦公室及其所配置的法官、書記官等第一層接觸者，自本院啟動防疫措施後，迄今仍在自主隔離，並未返院辦公，與第一層有接觸的第二層接觸者，目前也全數居家辦公，自主健康管理中，並未召回法院辦公。

北院指出，其餘院無任何接觸的同仁，視業務需求分流上班，在院期間全程配戴口罩；為確保院內全體同仁健康安全，急需再次消毒及避免人流群聚於大眾運輸工具中，才緊急將到院辦公人員減低至基本營運所需數量，既無外界所稱的清空及封院，也無罔顧同仁健康，至於居家及到院辦公人員比例，是衡量防疫及業務需求，進行滾動式檢討而做的適度分流。

(中時 )