經濟部24日公布最新批發、零售及餐飲業營業額統計，4月批發業營業額為1兆67億元，為歷年同月新高；4月零售業營業額為3,286億元，同為歷年同月新高；4月餐飲業營業額為658億元，為歷年同月新高，其中因開放部分轉機及航班挹注空廚營收，外燴及團膳承包業亦年增3.5％，終止連15個月負成長。

4月批發業營業額為1兆67億元，為歷年同月新高，年增22.2%，其中受惠5G、遠距辦公等需求持續暢旺，加上終端市場隨景氣回升需求強勁，推升鋼品、石化及塑膠等產品價量齊揚，致機械器具批發業年增22.3%，建材批發業年增43.6%，化學材料批發業年增34.5%；另汽機車批發業因車市需求熱絡，年增14.2%；布疋及服飾品批發業年增36.8%，主因服飾品牌及通路客戶拉貨動能強，加上口罩、手套等防疫商品出貨續佳所致。

4月零售業營業額為3,286億元，為歷年同月新高，年增18.3%，其中綜合商品零售業年增16.7%，百貨公司及其他綜合商品零售業因上年同月疫情嚴峻，來客數較少，比較基期較低，各增49.5%、28.1%；超級市場則因上年同月民生物資需求增加，比較基期較高，年減8.0%；便利商店受惠於展店、鮮食、飲品業績成長，年增8.4%；量販店年增6.0%，主因部分業者展店、獨賣商品熱銷。另受惠國人留在國內消費，助長精品、服飾、珠寶、鐘錶等買氣攀升，以及今年房市交易熱絡，推升家具需求銷售成長，加上上年同月基期較低，致布疋及服飾品零售業、家用器具及用品零售業分別年增55.1%、35.6%；燃料零售業年增54.8%，主因國內油價較上年同月上漲所致。

4月餐飲業營業額為658億元，為歷年同月新高，年增37.3%，主因上年同月因疫情影響，比較基期較低，加上今年清明連假外出用餐、旅遊人數增加，致餐館業及飲料店業各增41.5%、25.0%，另因開放部分轉機及航班挹注空廚營收，外燴及團膳承包業亦年增3.5%，終止連15個月負成長。

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