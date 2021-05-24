原訂「決戰525」東元股東會董事改選，雖因疫情延後舉行，不過電子投票結果24日公布，共有約58.7萬張、約28％的股權電子投票表態，雖然黃育仁陣營提名的黃立聰、獨董候智升各獲最高票，但公司派仍在董事提名候選人中獲62％支持，另外在改革派所提的改革方案，公司派也以逾半的優勢反對此議案。

東元經營權之爭，董事改選電子投票結果出爐，大致反應出外資的支持動向與雙方陣營的投票策略，黃育仁陣營在在一般董事中衝高黃博治之子黃立聰的票數，獲得約85.9萬張、約15.4％電子投票者支持，遙遙領先；在獨董席次上，環泥第四代候智升也以獲54.6萬張、約9.8％領先，主帥黃育仁則獲33.4萬張。

公司派一般董事則以集團會長黃茂雄49.3張、董事長邱純枝43.7萬張較高，獨董則以劉維琪45.4萬張最高，其餘公司派提名的董事、獨董候選人均約在24～29萬張左右支持，相對平均。

此外，另一項由黃育仁陣營所提出的「轉投資事業檢討改進案」，也是雙方角力的指標，反對者占53.5％、支持約占36.8％、棄權約占9.6％。

(工商 )