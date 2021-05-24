【旅遊經 編輯部報導】昨(23)日，事實上也是世界烏龜日，烏龜雖然有逃避、退縮之意，但對於華人世界古代流傳傳說來說，龍、麒麟、鳳凰、龜為四靈是瑞獸，都是吉祥之意，其中龜又有長壽的象徵，在世界烏龜日之際，我們不妨來探索一番，順帶也增進人們對龜鼈類動物的瞭解。

獲民眾通報拾獲食蛇龜，經檢查後無大礙，挑選合適棲地野放

斑龜，經尋覓合適棲地後野放

原生環境中的野生柴棺龜

欖蠵龜經海洋大學協助照顧後，回歸大海新北市環境依山傍海，常見的「龜」，包括：臺灣斑龜、食蛇龜、柴棺龜、鼈外，也可見綠蠵龜等海龜。新北市幅員廣大，地理環境優越，棲息各式各樣野生動物，也因開發等狀況導致民眾時常在馬路上拾獲食蛇龜及柴棺龜，而新北市政府動保處除與海洋大學、海巡署合作，救援不間斷，也提供24小時救援服務，守護臺灣烏龜的生存。

其中5月初接獲民眾於上班途中拾獲瀕臨絕種保育類野生動物食蛇龜，所幸檢傷後無大礙隨即找適合地方將其野放，除常見陸龜救援外，也時常接獲海龜救援通報，截至今年4月為止，動保處共接獲48件陸龜救援及40件海龜通報，包含綠蠵龜、食蛇龜、斑龜及強勢的外來種巴西龜等，為守護他們的生存，動保處除24小時動物救援外也與海洋大學、海巡合作讓受傷落難的烏龜們能平安回歸野外。

目前海龜分為七種，而新北市可看到其中4種，又以綠蠵龜最為常見，綠蠵龜幼年時期跟著馬尾藻一起漂流，以小蝦、小魚與水母等小生物為食，長大後，開始居住在沿海地區，珊瑚礁區或海藻海草床區，從雜食性轉成以海藻、海草為主食。因為葉綠素堆積在脂肪裡，所以因特別的墨綠色脂肪而得名，由於北海岸生態環境維持良好，在沿岸皆有豐富的魚群及茂密的海草，提供海龜最佳的棲息環境。

民眾在海岸邊發現擱淺的海龜，切記先不要主動接觸，撥打118聯絡海巡署，或是撥打(02)29596353向動保處進行通報以利人員迅速前往救援。台北動保處表示，藉由世界烏龜日，希望大家能喚起大家對環境及野生動物的重視，也希望大家秉持生態保育理念，遇見擱淺海龜可以通報動保處、海洋大學與海巡署等協力單位合作救援，協助即時救援與後續醫療照護，幫助其早日回到大自然。

圖片：新北市政府動保處提供

(中時新聞網)