台北市社會局23日起，開放新冠肺炎線上捐款專戶平台，捐資源將運用在快篩試劑的購買、防疫住宿等，但社會局發出新聞稿時提到將「添購疫苗」，有眼尖的媒體發現詢問後，社會局表示是筆誤，北市府24日舉辦防疫記者會，台北市長柯文哲被問到，捐款專戶的錢是否會拿來購買疫苗；對此，柯文哲無奈表示，「總統說7月要上，但總統自己先下指導棋，我不知道要怎批評。」

柯文哲指出，一周前講過，這是政治化題目，我想很久，到底要怎處理，我想還是這樣，分為短、中、長期計畫，短期41萬劑AZ疫苗趕快發下來，希望流程快一點，早一天可以就很多人，呼籲中央不知道卡在哪，要加速。

柯文哲說，如果要國產疫苗，坦白講，因為總統說7月要上，我覺得會過不會過，總統要自己先下指導棋，我不知道要怎批評，國外疫苗買或不買，我覺得地方政府不宜自己去買，當然北市府不是沒錢，這時候只能相信中央。

柯文哲指出，中期計畫美國應該先應急，先進來1到2百萬劑疫苗，至於7月以後再說吧，柯無奈表示，我現在態度真是一天一天度過去，明天問題今天準備，但疫苗是最終解決方案，這一刻只能相信中央政府，希望中央快點決定要怎麼解決。

(中時 )