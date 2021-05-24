香港政府推出的《財政預算案》，向符合資格人士陸續發放一次性額外津貼款項，24日起陸續獲發有關款項，款項將以自動轉帳方式存入民眾香港銀行戶口，不需另行申請。預計有151萬名民眾、7萬個領取職津的住戶，以及2萬名領取就業交通津貼的人士可受惠，總金額超過25億港元。

港府表示，於今年4月28日或之前符合領取社會保障金額的人士，或於2020年10月1日至今年4月28日期間申請交職家庭津貼（職津）及鼓勵就業交通津貼（交津），且最終獲批的人士，均符合資格領取一次過額外款項。預計151萬名社會保障受助人、7萬個領取職津的住戶，以及2萬名領取交津的人士受惠，總共涉及金額超過25億港元。

此外，港府下月開始限時一年放寬職津計劃及短期食物援助服務計劃的申請資格，職津計劃將降低今年6月至明年5月申領月份非單親住戶的工時要求，即把基本津貼工時要求由每月144小時大幅下降至72小時，以及把中額津貼工時要求由每月168小時下降至132小時。以一家四口、育有2名兒童的合格住戶為例，如其每月總工時達72小時，每月最多可獲共3,800港元的職津。

至於短期食物援助服務計劃的資產限額亦會由今年6月1日至明年5月31日放寬，以4人家庭為例，資產限額會由26.4萬港元放寬至54.8萬港元；一人家庭的資產限額則由9.9萬港元放寬至26.6萬港元。

(中時 )