工業電腦廠研華（2395）24日再傳出新增一名員工快篩呈現陽性，內部防疫小組決議清空林口E棟辦公區至28日，目前對工廠產線不造成影響。此外，研華公告指出，因疫情影響，取消原定25日參加由元大證券主辦的線上投資論壇。

研華21日證實林口辦公區已有1名員工確診，另兩名有症狀員工經快篩後結果為「一陽一陰」，目前皆在等待PCR二次採檢中。

對此，研華回應，由於25日早上新增一位快篩陽性同仁，與確診者隸屬不同樓層，初步了解未有接觸史，為防止疫情延燒與考量同仁安全，防疫小組緊急決議立即清空林口E棟辦公區至28日，並同步疫調同仁公司內接觸史。

此外，與快篩陽性同仁出現症狀的前一周內有接觸史的員工則全數在家工作，進行居家自主管理14天，研華將時時進行滾動式調整，並持續追蹤關懷所有同仁。

研華強調，營運與廠區皆正常運作不受影響，且將持續嚴格執行分區、分廠、分層管理等防疫措施與規範。而為保護個資並遵循法規，資訊將以政府公開揭露為主。

(工商 )