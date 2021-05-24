受到鋒面影響，24日部份地區有明顯，加上午後對流雲系發展旺盛，讓降雨量更多。水利署在剛剛發出新北市汐止、新店、深坑、烏來區和台北市內湖區處於一級淹水警戒，低窪地區需特別注意防範積淹情形。

中央氣象局預報指出，隨著鋒面接近台灣、對流雲系發展旺盛，今天各地午後易有短時強降雨，不僅雙北降下豪雨，基隆、宜蘭、高雄以北山區、花蓮山區也有局部大雨現象。

(工商 )