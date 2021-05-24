雷陣雨下太大 汐止內湖一級淹水警戒 16:322021/05/24 工商 馮建棨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 雷陣雨下太大 汐止內湖一級淹水警戒。(示意圖/shutterstock) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受到鋒面影響，24日部份地區有明顯，加上午後對流雲系發展旺盛，讓降雨量更多。水利署在剛剛發出新北市汐止、新店、深坑、烏來區和台北市內湖區處於一級淹水警戒，低窪地區需特別注意防範積淹情形。 中央氣象局預報指出，隨著鋒面接近台灣、對流雲系發展旺盛，今天各地午後易有短時強降雨，不僅雙北降下豪雨，基隆、宜蘭、高雄以北山區、花蓮山區也有局部大雨現象。 周二水氣多！台東豪雨特報 颱風周末可能生成 1分鐘讀財經》好慘！台股124檔殺破去年319股災低點 (工商 ) #一級 #淹水警戒 #山區 #旺盛 #雷陣雨 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 海納百川》陳時中招架不住了（譚再利） 11:012021/05/18 海納百川 綠色執政破口總爆發 04:102021/05/18 時論廣場 屏東避免群聚 原鄉族人籲暫勿上山 04:102021/05/18 地方新聞 科技大廠防疫、節水上發條 04:102021/05/18 財經要聞 台灣確診飆高 旅法音樂家曝當地疫情血淚史盼幫忙 12:132021/05/18 娛樂 雙北升級三級警戒 首個上班日通勤族少3到5成 11:042021/05/17 生活 影》疫情爆炸 蔡英文：疫苗會陸續到位 請大家放心 10:212021/05/18 政治 彭佳慧宅家陪娃 劉畊宏親教體操課 04:102021/05/18 娛樂新聞 大膽通緝男 逛松菸未戴口罩遭攔大鬧警迅速逮捕 09:462021/05/18 社會 《匯市》疫情升級 新台幣易貶難升 10:182021/05/18 財經 阻礙防疫的國安醜聞 04:102021/05/18 時論廣場 生活熱門新聞 桃園增25例確診足跡曝光 全聯5店再上榜 - 生活 員林養生館6女確診群聚 又是人跟人的連結？急追40男客 - 生活 台南市新增3確診 足跡遍布北區、安平、中西區 - 生活 大雨來了 全台變天滯留鋒今晚抵達 下波周六到 - 生活 中市公布確診者足跡 包含大坑十號步道、水湳市場 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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