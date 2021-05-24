印度新冠肺炎疫情仍是居高不下，製鞋廠豐泰(9910)本來對印度3處廠區停工十天，至5月23日，不過配合當地政府防疫要求，將持續延長到5月30日。

豐泰印度廠生產簡單的鞋款為主，目前印度產線占總產能23%，停工期間將由其他海外廠支應。豐泰產能分布，中國大陸9%、印尼13%、越南52%、印度23%，雖然印度廠暫時停工，但因訂單大多已移至其他國家廠區，對整體影響不大。

歐美疫苗施打普及率提升，外出需求增加，有望帶動服飾及鞋類需求回升。全球運動鞋最大品牌商Nike門市恢復營運且深耕電商見效，疊加庫存偏低，再度上修2021年展望，預估營收成長幅度約11~16%，顯示2021年服飾及鞋類市場呈現溫和復甦。

豐泰最大客戶Nike2021年展望正向，在主要客戶拉貨力道提升下，法人樂觀預估，豐泰2021年營收將呈現雙位數成長。

(時報資訊)