央行今公布4月金融情勢，M1B及M2年增率較上月均呈雙降，分別為17.73%及8.83%。

央行公布4月日平均貨幣總計數M1B及M2月增率分別為0.57%及0.43%，均較上月為高；但M1B及M2年增率則由上月之18.23%及8.91%，分別下降為17.73%及8.83%，主要受放款與投資成長減緩之影響。累計本年1至4月M1B及M2平均年增率分別為18.09%及8.93%。

4月底全體貨幣機構放款與投資月增率(以成本計價)為0.27%，較上月底為低；年增率亦由上月底之7.14%下降為7.01%，主要係因銀行對民間部門債權成長減緩，以及對公營事業債權衰退幅度擴大所致。若包括人壽保險公司放款與投資，並加計全體貨幣機構轉列之催收款及轉銷呆帳金額，則調整後全體金融機構放款與投資年增率為6.53%，高於上月底之6.50%。

(時報資訊)