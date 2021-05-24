港星陳自瑤年初在「萬千星輝頒獎典禮2020」上，冷眼看著丈夫王浩信以及和老公拍戲爆緋聞的女星蔡思貝拿下視帝后，陳自瑤瞪大雙眼、眼神死，甚至面無表情，讓外界看了很心疼，儘管外界對夫妻關係相當關心，不過陳自瑤仍把重心放在工作上，她近日更是豁出去，豪曬剛睡醒的素顏，39歲真實顏值讓外界看傻眼。

39歲陳自瑤日前在影音頻道公開自己的工作日常，她從起床就開始拍片紀錄，陳自瑤更是豁出去，豪曬自己剛睡醒的素顏，只見陳自瑤身穿黑色睡衣入鏡，她膚質狀態極佳，肌膚白皙透亮、氣色紅潤，陳自瑤沒讓歲月留痕跡，臉上不只沒細紋，自帶光的美肌更是相當不科學。

陳自瑤大方曬素顏，凍齡顏值超不科學。（圖／取材自陳自瑤 Yoyo Chen Youtube）

陳自瑤罕見曬素顏，緊張自己的真實狀態見客，也讓她發文直呼：「都沒化妝、沒用濾鏡，希望不要嚇到大家」，不過網友都給陳自瑤素顏一片好評，紛紛留言讚：「放心啦，全素顏一樣漂亮」、「皮膚很好，太美了」、「素顏就超美，根本不需要化妝」、「素顏這個皮膚光澤 很多人化了妝都沒你這麼好」。

其實，陳自瑤年初才因冷眼看丈夫王浩信封影帝而引發話題，王浩信和蔡思貝因合作《踩過界II》被爆曖昧情，隋著兩人雙雙封視帝、視后，坐在台下的陳自瑤勢必是焦點，不過陳自瑤全程瞪大雙眼、眼神死，甚至面無表情，看起來十分冷漠，也讓陳自瑤和王浩信的婚變傳聞傳不停。

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(中時新聞網)