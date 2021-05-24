新冠肺炎疫情持續蔓延，如何化危機為轉機？國民黨市議員羅廷瑋說，全台中市禁止店內用餐，也禁止戶外飲食，這樣規範的確是控制疫情必要措施，但對於餐飲、食品、零售業者衝擊很大，市府有何因應辦法；市府經發局說，市府規劃數位轉型輔導及行動支付等，協助業者疫情期間爭取「零接觸」商機。

羅廷瑋說，臉書社團台中南區東區大小事，許多賣菜賣肉業者，已開始自己網路接單，自己外送產品。這波疫情影響整個經濟生態變化，傳統市場台中市建國市場，去年就開始快建構好的線上購物平台；原本沒有提供外送外帶服務的業者勢必需要轉型，因應新型態消費方式。

羅廷瑋表示，去年他就建議中市經發局輔導業者建構外送平台，或是跟現有外送平台合作；現疫情期間若能夠提供餐飲業者、傳統市場攤商優惠方案或是上架費減免，來幫助業者度過眼前的難關。經發局應多為協助台中市商家，讓他們能平安度過疫情，化危機為轉機。

經發局指出，市府已規劃數位轉型輔導及行動支付等相關計畫，協助業者於疫情期間爭取「零接觸」商機，進行營運優化轉型、商業模式轉型，並輔導業者使用行動支付交易，大量減少因現金交易所產生風險。

經發局於去年疫情期間即召開會議，邀集富胖達、卡氏崔網路流通、全球快遞、專聯科技、德發貨運、樂排、社守有限公司等，7家外送平台業者，及大里、太平等商圈業者，協助外送平台合作媒合及宣導，在疫情嚴峻下，為業者爭取商機。

(中時 )