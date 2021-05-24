中央氣象局針對台北市、新北市、桃園市、新竹縣發布大雷雨即時訊息，同時針對全台7縣市發布豪雨特報，午後各地雷雨狂炸，氣象達人彭啟明開心在臉書表示，午後的這場雨，為翡翠水庫進帳超過100毫米，水位上升了將近16公分。

氣象局表示，鋒面接近及午後對流雲系發展旺盛，今(24)日台北市、新北市、基隆市地區及桃園市、新竹縣、苗栗縣、南投縣山區有局部大雨或豪雨發生的機率，南投、宜蘭地區及高雄以北山區、花蓮山區有局部大雨發生的機率。

此外，氣象局下午4點先針對台北市、新北市、桃園市、新竹縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至下午5點止。接著下午4點19分又針對雲林縣、嘉義縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至下午5點15分止。

彭啟明今下午3點左右在臉書指出，南北冷暖空氣在本島交戰中，暖空氣暫時敗退，午後這場雨，翡翠水庫降下超過100毫米，水位上升將近16公分，希望桃園、新竹、苗栗能夠多下一點，彭啟明還自己留言「加油啊」。

好消息一出，網友也跟著興奮，紛紛回應各地降雨狀況表示，「三峽下雨囉~好開心呀」、「基隆七堵超大的，正在下爆雨」、「新店這下很大」、「桃園市山上下不小喔」、「汐止山上傾盆大雨中！」、「新竹尖石五峰有下雨」、「感謝天」、「拜託再往南移動…好希望中南部可以下大雨」。

(中時新聞網)