因應疫情，全國三級警戒到5月28日，雙北首長認為疫情還沒趨緩，28日解除「不太可能」、「要有心理準備」，基隆市長林右昌建議再延2周，今天宜蘭縣確診數「加零」，但縣長林姿妙坦言，疫情嚴峻、隨時會有滾動式變化；宜蘭縣相關管制措施都到6月8日，縣府會配合中央防疫。

宜蘭縣今天確診數維持在41例，有2例在外縣市住院，有8人有肺炎狀況，41例中參加宜蘭金樽餐廳喜宴有6名縣民確診，另有3人是外縣市民眾（案2589、2590、4318），不計入宜蘭確診數中，所匡列的106人篩檢結果最快明天出爐。

在花蓮的案3464曾從樹林搭火車到花蓮，列車有行經宜蘭、羅東站，宜蘭縣衛生局長徐迺維表示，經向花蓮縣衛生局聯繫後，該個案沒有在中途下車，且因搭車須戴口罩，該案在火車上並未匡列居家隔離個案。

雖然案2372等一家四口染疫感染源不明，但徐迺維指出，該案總共匡列380人，目前檢測結果是陰性，雖然沒找到明確感染源，但社區防疫的目的就是讓疫情不再擴散。

隨雙北首長、基隆市長發聲後，全國三級警戒是否延長，衛福部長陳時中今表示正在研議中。三級警戒是到5月28日，宜蘭縣政府祕書長林茂盛指出，宜蘭縣相關業者暫停營業、水上遊憩活動、禁止內用等，都是維持到6月8日，中央是否延長三級警戒縣府會配合中央。

林姿妙表示，宜蘭縣今天沒有新增病例，累積確診41人，但疫情嚴峻隨時會有滾動的變化，呼籲鄉親不要大意、輕忽，遵守防疫措施。

宜蘭縣已有被匡列者脫離居家隔離，回到自主健康管理程序，目前居家隔離人數468人，已完成篩檢3398人，陽性率1.21％。

(中時 )