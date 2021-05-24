台北市大安區某防疫旅館24日上午傳出一名年約80歲居家檢疫男性，倒臥旅館內身亡，警消獲報到場，初步判斷男子身上無明顯外傷，北市府也證實有接獲訊息，台北市長柯文哲表示，新冠肺炎死亡率是2％，但會讓原本健康危險因素放大好幾倍，會再請醫療部門去研究有哪些危險因子。

柯文哲說，全世界1億6千多人感染過，可以更精確的分類，防疫旅館也有近的、遠的，有症狀的可以放醫院，健康的放較遠的，可以把病人快篩後，做更精確的分配，而新冠肺炎會讓健康危險因子放大好幾倍，這是很明確的現象。

(中時 )