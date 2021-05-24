本土疫情升溫，每日本土案例皆破百，外界質疑雙北三級警戒是否延長，5月28日後是否會繼續停課。對此，新北市長侯友宜表示，整個疫情看起來不樂觀，疫情變化速度太快，整個挑戰更艱巨，28日解封可能性非常低，但雙北一定會同步處理，一起努力面對。

至於是否與台北市溝通持續停課，侯友宜表示，新北市台北市溝通無礙，非常暢通，重要議題也會溝通，上次疫情採取同樣的作法，上課上班都是一體，針對這部份一定會在跟台北市溝通處理。

而台北市長柯文哲則坦言，28日要解封不容易，但停課應該會延長，加上雙北是共同生活圈，因此他將與新北市長侯友宜商量，「大概停課應該會延長」，至於什麼時候正式宣布會再商量看看。

又柯文哲指出，根據陽性率來看，第1個高峰往後還有1個小波，第2個波是8.5％隨後掉下去，從科學上來講，第三波峰估計在5月28日會出現，因他坦言解封不容易，5月28要解除第三級警報有困難。

至於，行政院長蘇貞昌昨（24）日已召開疫情會議，要求疫情指揮中心評估，而指揮官陳時中也鬆口「專家建議我們要延長時間，正在研議中」。

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(中時 )