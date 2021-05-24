雨下很大翡翠喝飽 新竹盼不到 16:472021/05/24 工商 馮建棨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 翡翠水庫。（翡翠水庫管理局提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受到鋒面影響，24日部份地區有明顯，加上午後對流雲系發展旺盛，讓降雨量更多。根據水利署統計，截至24日下午3點，翡翠水庫集水區累積降雨量有69.6毫米，預估可以進帳700萬噸，水庫蓄水率維持在六成左右。 不過到桃園石門水庫，累積降雨量僅7.1毫米，預估進帳只有50萬噸，水庫蓄水率9%，面臨雙位數保衛戰。 新竹寶山及寶二水庫，累積降雨量更少，只有1.7毫米，預估這樣的雨量無法讓水庫有近帳，蓄水率剩3%。 新竹寶二水庫創新低 北水擬增高溢流堰 缺水又限電 盧秀燕嘆台中被孤立 (工商 ) #降雨量 #水庫 #蓄水率 #進帳 #毫米 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 南市日省7萬噸水 水庫可撐到7月底 04:102021/05/15 地方新聞 台中鬧水荒成孤島 盧秀燕：2024年苗栗才供水 太慢了 12:012021/05/14 生活 德基水庫停供1天水位略升31公分 今晨重啟閘門放水 12:502021/05/13 生活 賴雅妍水中狂尖叫 王傳一視訊煲親情 04:102021/05/18 娛樂新聞 國產疫苗聯亞可望7月開打 13:122021/05/14 生活 北水局計畫 增高寶二水庫溢流堰高度增加蓄水量 15:052021/05/17 生活 省水＋防疫 桃園公有泳池停業至6月8日 04:102021/05/14 地方新聞 水庫可撐到7月底 台南抗旱開源節流 12:592021/05/14 寶島 社評／用人才紅利取代人口紅利 04:102021/05/14 焦點新聞 電力供需三大沉痾 學者批：夏天才剛開始就跳電不奇怪 22:472021/05/13 財經 梅雨解渴有望 吳德榮：這2天滯留鋒南下觸及台灣 08:052021/05/18 生活 生活熱門新聞 桃園增25例確診足跡曝光 全聯5店再上榜 - 生活 員林養生館6女確診群聚 又是人跟人的連結？急追40男客 - 生活 冷暖空氣交戰 午後暴雨狂炸 翡翠水庫水位上升了 - 生活 台南市新增3確診 足跡遍布北區、安平、中西區 - 生活 大雨來了 全台變天滯留鋒今晚抵達 下波周六到 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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