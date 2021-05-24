受到鋒面影響，24日部份地區有明顯，加上午後對流雲系發展旺盛，讓降雨量更多。根據水利署統計，截至24日下午3點，翡翠水庫集水區累積降雨量有69.6毫米，預估可以進帳700萬噸，水庫蓄水率維持在六成左右。

不過到桃園石門水庫，累積降雨量僅7.1毫米，預估進帳只有50萬噸，水庫蓄水率9%，面臨雙位數保衛戰。

新竹寶山及寶二水庫，累積降雨量更少，只有1.7毫米，預估這樣的雨量無法讓水庫有近帳，蓄水率剩3%。

(工商 )