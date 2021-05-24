經濟部24日公布4月工業生產指數122.80，歷年同月新高，工業生產增加13.62％，連續第15個月正成長，其中製造業增加14.24％，礦業及土石採取業增加5.13％，電力及燃氣供應業增加7.00％，用水供應業減少2.42％。

統計處指出，4月份製造業生產指數124.78，為歷年同月最高，年增14.24％，連續第15個月正成長，主因全球景氣穩定復甦，終端需求增溫，加上新興科 技應用延續、遠距商機熱潮未減，以及上年同月受疫情衝擊，比較基 期偏低所致;累計1至4月較上年同期增加13.82％。

在資訊電子產業方面，電子零組件業年增15.72％，為推升製造業生產 成長之主要貢獻來源，主因5G、高效能運算、車用電子等應用晶片需 求活絡，以及消費性電子記憶體搭載容量提升，致積體電路業年增16.02％；液晶面板及其組件業亦因疫情帶動居家辦公、線上學習及宅經濟需求延續，年增26.37％。電腦電子產品及光學製品業年增6.70％，主因居家辦公、遠距教學、企業自動化等需求持續強勁，加上廠商擴增國內產能所致，惟行動裝置鏡頭減產，抵銷部分增幅。

傳統產業中，化學原材料業年增15.89％，主因石化、橡塑膠下游產品 需求旺盛，以及廠商增產因應亞洲原料廠陸續歲修之供給缺口，加以上年同月新三輕及部分石化廠歲修、疫情影響接單，比較基期偏低所致;機械設備業因產業景氣復甦，全球製造活動升溫，半導體、5G 相 關產業、自動化設備需求持續成長，致年增26.03％；基本金屬業因下 游機械、汽車、家電、營建等需求暢旺，激勵上游鋼品價量齊揚，年增15.94％；汽車及其零件業年增33.76％，主因電動小型轎車、一般小型轎車持續熱銷，汽車零件亦因組裝廠訂單挹注及外銷缺艙缺櫃漸獲紓解而同步增產。

(工商 )