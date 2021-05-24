第74屆世界衛生大會（WHA）線上會議台北時間5月24日開議，我國未獲邀以觀察員身分出席。外交部長吳釗燮及衛福部長陳時中今天共同表達政府嚴正不滿的抗議立場，並強調政府及全民持續積極爭取參與WHA的堅定決心。對此，藍委陳以信表示，對台灣今年又不能參加感到遺憾，也對政府嚴正抗議、惡言相向，也沒能改變國際現實感到悲哀

陳以信今(24日)在臉書上表示，今天WHA大會線上召開，台灣又是不能加入，令人非常遺憾；但看到政府又是嚴正抗議，又是惡言相向，也沒能改變國際現實，令人感到悲哀。

陳以信回憶，2016年的WHA大會在當年5/23舉行，但520就要政權交接，由於擔心民進黨即將上台，台灣可能收不到邀請函，因此馬政府從3月開始，就不斷透過國際與兩岸管道，一再訴求台灣必須得到邀請，直到5/9台灣才取得邀請函，但其中卻加入聯合國第2758號決議與WHA第25.1號決議，當時馬政府立即召開國安高層會議研究如何因應。

陳以信透露，當時我們決定不管WHO說什麼，我方立場就是九二共識一中各表，而我們的一個中國就是中華民國，於是以此立場讓衛福部長蔣丙煌正式回函WHO秘書處，但考慮到民進黨準政府未必認同，因此也讓蔡英文交接小組擬函以準衛福部長林奏延為名義也正式回函WHO秘書處，造成一封邀請函卻有兩封回函的特殊情形，後來WHO再回函，是給蔣丙煌不是林奏延，等於接受我方九二共識一中各表立場，最後才促成林奏延去到日內瓦，成為台灣最後一次參與WHA大會。

陳以信指出，2017年WHA再度召開前夕，他把以上折衝過程寫成專文，發表在《外交事務》（Foreign Affairs）上，希望提醒蔡總統台灣打開WHA大門的關鍵就在九二共識一中各表，只要站穩這立場，這個重要關鍵的國際組織就可守住，沒想到當時一語成讖，從2017年起台灣再也沒收到邀請函。

陳以信發現，這一年多來由於全球新冠肺炎蔓延，而台灣前一階段的防疫工作受到肯定，國際支持台灣重返WHA聲量大增，蔡政府也不斷膨脹給人民畫大餅，但國際現實終究是國際現實，再多國家口頭上支持台灣，實際上就是不能幫我們提案，而友邦提案國也是逐年減少。

陳以信直言，雖然蔡政府大內宣很厲害，總有辦法把台灣的國際挫折，轉化成民進黨的選舉資本，但大內宣終究不能吃，蔡政府再怪馬英九，也改變不了台灣缺水、缺電、缺疫苗的悲哀；蔡政府再會向WHA抗議，也改變不了台灣難以與會的窘境，而當台灣防疫破功，外媒都指是因台灣政府自滿惹禍，這句自滿真是蔡總統執政五週年的最佳註解，也是當年保證謙卑、謙卑、再謙卑的最大諷刺。

(中時新聞網)